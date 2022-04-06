İstanbul’da taksi ücretlerine zam
İstanbul’da ulaşıma yapılan yüzde 40’lik zammın ardından taksilerin kısa mesafe ücreti 28 liraya yükseldi. Taksimetrenin açılışı ise 9.8 lira olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40’lık zam yapıldı.
Yapılan zamla beraber taksi ücretleri de güncellendi.
Kısa mesafe 28 lira
İstanbul’da taksilerin kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya çıkarken, Taksi açılış ücreti ise 7 liradan 9,8 liraya yükseltildi.
(İHA)
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