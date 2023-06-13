İstanbul’da suya zam

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Olağanüstü Genel Kurulu’nda suya yüzde 13 zam yapma kararı aldı. 1 Temmuz’dan geçerli olacak olan tarifede İstanbullunun yüzde 75’inin kullandığı konut birinci kademe suyun birim fiyatı 14,61 TL’den 16,50 liraya çıktı.

İBB Meclisi’nin haziran ayı oturumlarının ikinci bileşiminde, İSKİ’nin Olağanüstü Genel Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Meclis 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul’un başkanlığında yapılan toplantıda, İSKİ’nin suya zam teklifi görüşüldü.

İSKİ, konut ve iş yerlerinde kademe kademe yüzde 15 ile yüzde 52,44 arasında değişen oranlarda zam istedi. Konutlarda 0-12 metreküp arasındaki kademenin 14,61 lira olan birim fiyatının yüzde 14,99 zam ile 16,80 liraya, 13-24 metreküp arası kademenin 21,95 lira olan birim fiyatının yüzde 18,22 zam ile 25,95 liraya, 25 metreküp ve üzerinin 21,95 lira olan birin fiyatının yüzde 52,39 zam ile 33,45 liraya çıkması önerildi. İş yeri ve organize sanayi bölgeleri için yüzde 52,44’lük artış istendi.

İSKİ’nin teklifi İBB Meclisi’nde revize edildi ve CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı yeni teklifi açıkladı. Konutlarda 0-15 metreküp arası birinci kademenin birim fiyatının 16,50 liraya, 15-30 metreküp arası ikinci kademenin birim fiyatının 23,75 liraya TL’ye, 30 ve üzerindeki üçüncü kademenin birim fiyatının 32,34 TL’ye çıkarılması önerildi.

Zamlı tarife oy birliğiyle kabul edildi.

(ANKA)