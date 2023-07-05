İstanbul’da sokak ortasında silahlı çatışma

Eyüpsultan’da sokak ortasında silahlı çatışma yaşandı.

Değirmenciler Mahallesi Sofular Bostanı Sokak’ta iki şüpheli silahla birbirlerine ateş açtı. Sokakta bir süre çatışan şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Çatışmada çevredeki iki ev, bir iş yeri ve otomobil isabet alırken, yaralanan olmadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Otomobiline mermi isabet alan Ozan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailesiyle Eyüpsultan’a gezmeye geldiklerini ve çatışmadan 10 dakikayla kurtulduklarını söyledi.

Evinin penceresine mermi isabet eden Aygül Ateyeva da balkonda çamaşır astıktan sonra içeriye girdiğini anlatarak, “Bir anda çatışma oldu. Sonra eşim gelip buradaki camdan dışarıya baktı. Geri döneli 4 saniye bile olmamıştı ki kurşun evin içine girdi. Allah korudu, verilmiş sadakamız varmış, çok korktuk.” diye konuştu.

(AA)