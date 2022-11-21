İstanbul’da sokak ortasında bacağından vuruldu

Esenler’de Yusuf Kara, husumetlisi olduğu iddia edilen kişi tarafından sokakta silahla bacağından vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Kara hastaneye kaldırıldı.

Fatih Mahallesi’nde 15 Kasım Salı akşam saatlerinde Yusuf Kara iddiaya göre husumetli olduğu kişiyle karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, husumetlisi Kara’yı, silahla bacağından yaraladı. Arkadaşları silahlı saldırganı üzerine atlayarak durdurmaya çalıştı. Kısa süre sonra saldırgan ve arkadaşları olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Kara’yı ambulansla hastaneye götürdü. Polis, Kara’yı yaralayan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Bağcılar Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Yusuf Kara’nın hayati tehlikesinin olmadığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. (DHA)