İstanbul’da silahlı kavga

Başakşehir’de iki grup arasında başlayan tartışmada, bir kişi silahla havaya ateş ederken, karşı gruptaki bir kişi park halindeki araçların arkasına saklandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Haziran Perşembe günü Kayaşehir Mahallesi’nde bir sitenin çarşısında meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir kişi silahla havaya iki el ateş etti. Silahlı kişiden kaçan bir kişi arabanın arkasına saklandı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, elinde silah bulunan bir kişinin, silahı birine doğrulttuğu görülürken, karşı taraftaki kişinin ise bir aracın arkasına saklandığı görülüyor. Elinde silah bulunan adam daha sonra olay yerinden uzaklaşıyor.

“MİLLET ÇOK KORKTU. ESNAF DÜKKANLARIN İÇİNE KAÇTI”

Olay sırasında bir markette çalışan Yahya Azer, “Geçen Hafta Perşembe günü burada bir çatışma oldu. Çatışmadan sonra 6-7 kişi hemen kaçtı. Silah çıktı ortaya. Silah sıktıktan sonra aşağı indi. Yanında küçük bir çocuk vardı. Çocuktan sonra zaten herkes kaçışmaya başladı. Herkes kaçıştıktan sonra adam bir el silahı patlattı. Sonra bir tanesini yakaladı, kovaladı. İlerde araba var. Arabanın arkasına girdikten sonra silahı beline koyup arabasına doğru kaçtı. Sadece iki el ateş etti kimseye de gelmedi zaten, kimsede bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Tek sıkıntı millet çok korktu. Esnaflar korktu. Dükkânlarının içine kaçtılar” dedi.

(DHA)