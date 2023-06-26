İstanbul’da silahlı çatışma 

Zeytinburnu’nda aralarında husumet olan yabancı uyruklular arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Olay, 15.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Afganistan uyruklu iki grup sokakta karşılaştı. Otomobilde bulunan bir kişinin silahla ateş etmesi üzerine, karşı grubunda silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada bir kişi ağır yaralandı. Otomobilde bulunan grup olay yerinden ayıldı. Çatışma sırasında bir iş yerine ve park halindeki otomobile mermi isabet etti. Kaçan saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

İş yerinde çalıştıkarı sırada çatışmanın yaşandığını belirten Ahmet Eralmış, “Çalışırken 4 kişi burada arkadaşı vurup gittiler. Ambulansı, polisi aradık. Biz tam burada çalışıyorduk. Burada da çocuğa sıktılar” dedi.

(DHA)