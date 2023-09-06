İstanbul’da selden etkilenen ailelere para yardımı yapılacak
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İstanbul’da selden etkilenen ailelere para yardımı yapılacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da sel ve su baskınlarından etkilenen ailelere, hane başına toplam 15 bin lira yardım ödemesi yapılacağını açıkladı.

Bakan Yerlikaya tarafından X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“İstanbul’da, Valiliğimiz koordinasyonunda kaymakamlarımız tarafından sel ve su baskınlarından olumsuz etkilenen yerlerin zarar tespit çalışmaları başladı. İlk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına; AFAD’dan 10 bin TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5 bin TL olmak üzere toplam 15 bin lira yardım ödemesi yapılacaktır. Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun.” (AA)

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