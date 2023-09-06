İstanbul’da sel felaketini yaşayan mahalle sakinleri anlattı

İstanbul’da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış Küçükçekmece’yi de vurdu. İlçede yağışın etkisiyle, araçlar metrelerce sürüklendi, yollarda çökme meydana geldi. Can pazarının yaşandığı semtte vatandaşlar da hem canlarını hem de mallarını kurtarmak için seferber oldu. Selin ardından temizleme çalışmaları devam ediyor.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, şehrin doğusunda yer alan ilçelerde sele sebep oldu. Küçükçekmece’de Atatürk ve Mehmet Akif Mahalleleri, selden en çok etkilenen yerlerden biriydi. Evlerin bodrum katının sular altında kaldığı, bir gecekondunun çöktüğü Atatürk Mahallesi’nde sabah saatlerinden itibaren temizlik çalışmaları başladı.

Mehmet Akif Mahallesi’nde ise bir binanın zemin katı yıkıldı. Derenin yanında olan bina önündeki yol da çöktü. Mahalleli ise hem yardım etmek hem de arabalarını kurtarmak için akşam saatlerinde sokağa döküldü. Mahalleli, yağışın sele dönüşmesini metro çalışması nedeniyle saclarla örtülen sokağa bağladı.

Arabasını kurtarmak isterken elinden yaralanan Eyüp Aydoğan, “Saclar engel olduğu için su yükseldi ve arabaların dolmasına, paramparça olmasına sebep oldu. Sac bariyerleri kaldırarak suyun oradan geçmesini sağlamak istedim. Su aşırı geldi, beni de suya düşürdü” dedi.

Küçükçekmece’de selin etkisi havadan da görüntülendi.

“CAN PAZARI YAŞADIK, PERİŞAN OLDUK “

Mahalle sakini Hasan Topal da, “Arabaların içi pislik içinde, insanlar böyle şeylerden hastalık da kapabilir. Derenin içine iki tane araba düştü. Onlar derenin içinde düşmeseydi bu kadar olmazdı. Sel buraya doğru gelmeye başladı. Arabaları tutalım derken kendi canımızdan olacaktık” dedi.

Hüseyin Gizik, “Bir yağmur geldi, ne olduğunu anlayamadık. Bir baktık sel bastı, bütün arabalar su içinde yüzüyor. Evden dışarı çıkamadık, müdahale edemedik. Feci şeyler yaşadık. Binanın bodrumu ağzına kadar su dolu. İkinci katın basamağına kadar su çıktı. Arabaları sürükledi, biri oraya, biri buraya vurdu. Benim arabam minibüsün üstünde kaldı. Su çekildikçe aşağı düştü. Arabalar pert, olduğu gibi su içinde” dedi.

Eyüp Aydoğan, “Bu hadisenin daha fazla etkili olmasının sebebi metro etrafındaki sac bariyerlerin olması. O yüzden su buraya doldu. Araçların pert olmasına sebebiyet verdi. Burası ve diğer taraf meyilli olduğu için gelen su parktan öbür tarafa gidiyordu. Saclar engel olduğu için su yükseldi ve arabaların dolmasına, paramparça olmasına sebep oldu. Sac bariyerleri kaldırarak suyun oradan geçmesini sağlamak istedim. Su aşırı geldi, beni de suya düşürdü. Arabanın üstüne çıktım, boğulma tehlikesi de geçirdim. Yüzücü olduğum için çok endişe etmedim ama birçok arkadaşım beni oraya götürmek istemedi. Ben yardım olsun, mal ve can zayiatı olmasın diye gittim. Bazı araçların kaskosu var, bazılarının kaskosu yok. Kaskosu olmayan araç sahipleri bu konuda zor durumda kalacak. Bir can pazarı yaşadık, çok perişan olduk” diye konuştu.

“KİMİ CAMDAN, KİMİ DE İP ATARAK KURTARILDI”

Mahalle sakini Celal Öztürk de, “İki araba dereye yuvarlandı, bir araba sıkıştı. Köprüdeki sular yukarı doğru gelmeye başladı. Biz kaçmaya başladık, giderleri açıyorduk. Bir Suriyeli aile vardı, kadın ve 2 çocuk. Kapıyı zorladık, kırdık, yine açamadık. Onları camdan çıkardık, evimize götürdük. Yan taraftaki duvar komple patladı, sular götürdü. Sonra demir kapı açıldı ve aileler aşağı doğru kaçtı. Arabaların içinde insanlar sıkıştı onu da ip atarak kurtardık. Hiç kimse evinden çıkamadı. Bodrum katları hep su doldu. Yukarıdan bir araba geldi o araba köprünün altında arabayı sürükledi. Şoförle beraber komple dereye yuvarlandı. Ona ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. 5 dakikalık bu olay oldu, ondan sonra her yer sular altında kaldı” diye konuştu.

(DHA)