İstanbul’da sandıkların yüzde 100’ü açıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sandıkların yüzde 100’ü açıldı. İstanbul’da Cumhurbaşkanı seçiminde, Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 4 milyon 928 bin 404 oy alırken, Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan 4 milyon 738 bin 996 oy aldı.

İSTANBUL’DA 10 MİLYON 291 BİN 299 KİŞİ OY KULLANDI

YSK verilerine göre İstanbul’da 11 milyon 367 bin 598 kayıtlı seçmenden 10 milyon 291 bin 299 kişi, 30 bin 849 sandıkta oy kullandı. Bu oylardan 140 bin 594’ü geçersiz sayıldı.

YSK VERİSİNE GÖRE İSTANBUL’DA OY DAĞILIMI

İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin oy dağılımı şöyle:

– Kemal Kılıçdaroğlu 4 milyon 928 bin 404 (yüzde 48,55)

– Recep Tayyip Erdoğan 4 milyon 738 bin 996 (yüzde 46,69)

– Sinan Oğan 457 bin 567 (yüzde 4,51)

– Muharrem İnce 25 bin 738 (yüzde 0,25)

(DHA)