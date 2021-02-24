Haberler Gündem

İstanbul’da sahte şampuan imalathanesine baskın 

Arnavutköy’de sahte temizlik ürünleri üretilen imalathaneye baskın düzenlendi. 4 kişi gözaltına alınırken, piyasaya sürülmek üzere, çok sayıda temizlik maddesi ele geçirildi. Baskın anı kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri, Arnavutköy’de sahte temizlik ürünleri üreten 3 ayrı adrese dün baskın düzenledi. Ekipler, ilk imalathanede 1 milyon 109 bin 950 adet boş şampuan şişesi, kapak, boş toz deterjan ambalajı, karton kutu, 140 bin 945 adet şampuan, dezenfektan, çamaşır suyu, halı yıkama şampuanı, 3 bin litre etil alkol, 1 adet şampuan dolum makinesi, 1 adet kompresör makinesi, ele geçirdi. Diğer adreste ise 17 bin 508 adet dolu parfüm şişesi ele geçirildi.

Baskında imalathanelerde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden üçü serbest bırakılırken, bir şüpheli ise polise direnmekten adli makamlara sevk edildi. Baskın anları kameralara da yansıdı.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Manisa Prime Projesi kapsamında otel kiraya verilecek

Manisa Prime Projesi kapsamında otel kiraya verilecek

Muharrem İnce açıkladı: İki seçenek masada

Muharrem İnce açıkladı: İki seçenek masada

Polisle hırsız arasında filmleri aratmayacak kovalamaca

Polisle hırsız arasında filmleri aratmayacak kovalamaca

İstanbul’da sahte şampuan imalathanesine baskın 
Gündem