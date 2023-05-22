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İstanbul’da sahte pasaport operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul’da sahte para, pasaport ve kimlik üreterek piyasaya sürdüğü tespit edilen şüphelilere operasyon yapıldı. Esenyurt’ta yapılan baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘sahtecilik’ suçunun önlenmesine yönelik İstanbul Büyükçekmece Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalarda,  Esenyurt’ta 3 kişi sahte para, pasaport ve kimlik üreterek ücret karşılığında piyasaya sürdüğü tespit edildi.

19 Mayıs Cuma Günü belirlenen adreslere baskın yapıldı. 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 500 bin Euro, 295 bin Euro, 18.15 gram narkotik madde ile bir adet para sayma makinesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheliler ” Sahtecilik” suçundan sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. (DHA)

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