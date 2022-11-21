İstanbul’da sahte belge çetesine operasyon

İstanbul’da “Deport kaldırma” ve “Garantili ikamet izni çıkarma” başlıklı ilanlar vererek kendilerine ulaşan yabancı uyruklu kişilere, para karşılığında sahte oturum izni belgesi hazırladıkları gerekçesiyle N.C. ve B.Y. isimli 2 kişi gözaltına alındı. Söz konusu kişilere 57 bin lira idari para cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım’da Beylikdüzü ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde bir iş yerine baskın düzenledi. N.C. ve B.Y. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden “Deport kaldırma” ve “Garantili ikamet izni çıkarma” başlıklı ilanlar verdikleri ve kendilerine ulaşan yabancı uyruklu kişilere para karşılığında sahte “Oturum izni belgesi” hazırladıkları iddia edildi.

İşyerinde yapılan denetimlerde, Maliye görevlileri tarafından ödenmeyen faturalara istinaden 32 bin lira cezai işlem uygulanırken; SGK tarafından sigortasız işçi çalıştırmaktan dolayı 25 bin lira cezai işlem uygulandı. Ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri zabıta görevlileri tarafından mühürlenerek faaliyetine son verildi.

Gözaltına alınan B.Y. ve işyeri sahibi olduğu belirtilen N.C.’nin işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldığı bildirildi. (ANKA)