Haberler Gündem

İstanbul’da rapor almaya giden motokurye 4 güvenlikçiyi bıçakladı

SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne rapor almaya giden motokurye Semih K., doktorla tartışınca hastanenin güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmak istendi. Semih K. ve güvenlikçiler arasında arbede yaşanırken şüpheli, 4 güvenlik görevlisini bıçaklayarak yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Seyrantepedeki SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Rapor almak için hastanenin acil servisine giden motokurye Semih K., henüz bilinmeyen bir nedenle doktorla tartıştı. Bunun üzerine doktor hastanenin güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Güvenlik görevlileri motokuryeyi dışarı çıkarmaya çalıştı. Semih K. direnince taraflar arasında arbede yaşandı.

Semih K., cebindeki bıçağı çıkararak 4 güvenlik görevlisini vücutlarının farklı yerlerinden bıçakladı. Şüpheli gözaltına alınırken güvenlik görevlilerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Tokat’ta otel satış ihalesi düzenlenecek

Tokat’ta otel satış ihalesi düzenlenecek

Gölcük Belediye Başkanlığı sanayi dükkanları satıyor

Gölcük Belediye Başkanlığı sanayi dükkanları satıyor

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak

İstanbul’da rapor almaya giden motokurye 4 güvenlikçiyi bıçakladı
Gündem