İstanbul’da PKK operasyonu; 9 gözaltı
Haberler Gündem

İstanbul’da PKK operasyonu; 9 gözaltı

İstanbul’da PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütlerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri örgüt mensuplarının tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) ve geçmiş yıllarda örgüt içerisinde silahlı faaliyetlere katıldıkları tespit edilen 9 kişinin İstanbul’da farklı adreslerde kaldıkları saptandı. Polis bu sabah 8 ilçede 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyal, yasaklı yayınlar ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Tokat’ta otel satış ihalesi düzenlenecek

Tokat’ta otel satış ihalesi düzenlenecek

Gölcük Belediye Başkanlığı sanayi dükkanları satıyor

Gölcük Belediye Başkanlığı sanayi dükkanları satıyor

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak

İstanbul’da PKK operasyonu; 9 gözaltı
Gündem