İstanbul’da peş peşe uyuşturucu operasyonu: 352 kilo ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, son iki haftada kent genelinde yapılan operasyonlarda, 352 kilo uyuşturucu madde ve 195 bin 55 hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 bin 493 şüpheliden 222’sinin ise tutuklandığı bildirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, “narkotik madde ticareti” kapsamında torbacı-sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda; uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Polis ekipleri, 22 Şubat-8 Mart’ta, Bahçelievler, Kadıköy, Zeytinburnu, Fatih, Küçükçekmece ve Büyükçekmece’de belirlenen adreslere 6 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplam 100 kilo Hint keneviri (Marihuana), 24,3 kilo eroin, 6 kilo kokain, 20 kilo skunk, 1,8 kilo MDMA, 165 kilo sıvı metamfetamin, 1,5 kilo kristal metamfetamin, 120 gram likit esrar ve 185 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8’i tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanıp serbest bırakıldı.

OPERASYONLARDA TOPLAM 352 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İl genelinde son iki haftada yapılan 2 bin 21 uyuşturucu operasyonu ve sokak uygulamalarında ise 2 bin 493 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda toplam 352 kilo 836 gram uyuşturucu madde, toplam 195 bin 55 adet ecstacy hap ve 11 bin 133 adet sentetik ecza hap daha ele geçirildi.

Yakalanan ve haklarında adli işlem yapılan 2 bin 493 şüpheliden 222’sinin çıkarıldıkları çeşitli mahkemelerce tutuklandıkları bildirildi. (ANKA)