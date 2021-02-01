İstanbul’da perakende ve toptan fiyatlar arttı

İstanbul’da Ocak’ta perakende fiyatlar yıllık yüzde 15,05, toptan fiyatlar ise yüzde 17,75 arttı.

İstanbul Ticaret Odası, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi’ni Ocak sonuçlarını paylaştı.Buna göre, 2020 Ocak ayına göre 2021 Ocak ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 15,05, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 17,75 olarak gerçekleşti.

2021 Ocak ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 1,16, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 1,31 oranında arttı.

Ocak ayında; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 9,92, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 4,79, ev eşyası harcamalarında yüzde 2,36, konut harcamalarında yüzde 1,23, gıda harcamalarında yüzde 0,68, diğer harcamalarda yüzde 0,26 ve kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,02 artış, giyim harcamalarında yüzde -4,09 azalış görüldü.

Ocak 2021’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 4,25, mensucat grubunda yüzde 1,42, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1,11, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,80, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,78, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,46, madenler grubunda yüzde 0,07, artış görüldü. (İHA)