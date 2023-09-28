İstanbul’da patlama: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Valiliği, Bahçelievler’de meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybettiğini, 2’si ağır toplam 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Bahçelievler İlçesi Şirinevler Mahallesi’nde bir binada meydana gelen ve doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır toplam 4 kişi de yaralanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

(AA)