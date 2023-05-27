İstanbul’da otogarda 2’nci tur hareketliliği

Esenler’de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi hareketliliği yaşanıyor.

Memleketlerinde oy kullanacaklar ve İstanbul’da oy kullanmaya gelenler otogarda hareketliliğe neden oldu. Otogardaki yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor.

“KANSER HASTASI OLMAMA RAĞMEN GİDİYORUM”

Balıkesir’e gideceğini belirten Mustafa Bayraktar, “Normalde İstanbul’da ikamet ediyorum. Üniversite okuduğum için Balıkesir’deydim, ikametimi oraya aldırmıştım. Oy kullanmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Tarafımız ne olursa olsun, gidip sandığa sahip çıkmamız gerekiyor. Sonuç olarak bu bize verilen demokratik bir hak ve bunu kullanmak gerektiğini düşünüyorum” dedi. Vedat Issı ise, “Kanser hastası olmama rağmen İstanbul’dan tekrar Erdek’e gidiyorum. Kemoterapi görüyorum halen fakat, bir oy bir oydur. Demokratik katılım için, gidiyorum. Tabi, bu ikinci sefer. Büyük masraf olmasına rağmen, yine de kullanmak için gideceğim” diye konuştu.

Otogarda bekleyenlerden Muzaffer Aktaş ise, “Vatandaşlık görevim için oyumu kullanmaya gidiyorum. Iğdır, Merkez’e gidiyorum. Oyumu kullandım, geldim, ikinci tura kaldı, tekrar gidiyorum” dedi. (DHA)