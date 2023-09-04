İstanbul’da orman yangını: Alevler evlere yaklaştı
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İstanbul’da orman yangını: Alevler evlere yaklaştı

Maltepe’de orman yangını çıktı. Alevler evlerin olduğu bölgeye yanaştı. Evlerin balkonuna çıkanlar yangını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, “İstanbul İli Maltepe İlçesi Başıbüyük mevkiinde saat 14:32’de Orman Yangını çıkmıştır. Ekiplerimiz yangına saat 14:35’da havadan ve karadan müdahale etmiştir. Yangına, 11 Arazöz, 2 İlk İMA, 2 Dozer, 1 Helikopter ve 70 personel ve İtfaiye ekipleri müdahale etmektedir.  Yangın nedeni araştırılmaktadır” ifadeleri yer aldı.  (DHA)

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