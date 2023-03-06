İstanbul’da operasyon! Çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

İstanbul’un Fatih ve Ümraniye ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 17. yüzyıldan kalma bir Kur’an-ı Kerim’in de aralarında bulunduğu Osmanlı dönemine ait çok çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığı şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan temin ettikleri tarihi eserleri, yurt dışına çıkarma arayışında olan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında 3 Mart’ta Fatih ve Ümraniye’de tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında 2 tarihi eser kaçakçısının yakalandığı bildirildi.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ise 17. yüzyıla ait olduğu belirtilen el yazması bir Kur’an-ı Kerim ile Geç Osmanlı dönemlerine ait olduğu tahmin edilen çeşitli boy ve ebatlarda 5 kılıç, bir taşınmaz kapı kanadı parçası, bir gerdanlık ucuna takılı halde 17 Geç Osmanlı dönemi sikkesi, bir II. Abdülhamid tuğralı madalyon, III. Selim döneme ait olduğu tahmin edilen bir gümüş sikke, kınına takılı vaziyette 17 kınları sedef ve minai işlemeli Geç Dönem Osmanlı tarihli kılıçlar, Geç Osmanlı dönemine tarihlendirilen 7 hançer, sedef işlemeli 2 kale tüfeği, bir piştov tabanca, 1 sedef kakma tömbeki ve Geç Osmanlı Dönemi ve Erken Cumhuriyet dönemine tarihlendirilen 10 toplu tabanca olmak üzere toplamda 144 parça 17 ve 18’inci yüzyıla tarihlendirilen eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet kapsamında ‘tarihi eser kaçakçılığı’ suçundan adli tahkikat başlatıldı. (ANKA)