İstanbul’da okulda zehirlenme iddiası

Arnavutköy’de bir ortaokulda yerli malı haftası etkinliklerinde yedikleri yemeklerden rahatsızlanan 50’ye yakın öğrenci karın ağrısı, kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy Hicret Mahallesi’nde bulunan ortaokulun öğrencileri, yeri malı haftası nedeniyle düzenledikleri programda yedikleri yemeklerden zehirlendiği öğrenildi. Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti yaşayan 50’ye yakın öğrenci, haber verilmesi üzerine ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bazı öğrencilerin özel araçlarla, bazılarının öğretmenleri ile geldiği hastaneye öğrenci velileri de akın etti.

Gıda zehirlenmesi tespit edilen 50’ye yakın öğrencinin 35’i Arnavutköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken diğerleri ise çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi. Öğrencilerin hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)