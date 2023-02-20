İstanbul’da okul trafiği

İstanbul’da okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu oluştu. Okul servislerinin ve işe gitmek isteyenlerin trafiğe çıkmasıyla trafik yoğunluğu 08.30 itibariyle yüzde 72’ye ulaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında öğrenciler ders başı yaptı. İstanbul’da okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu oluştu. Kadıköy Bostancı mevki D-100 Karayolu’nda sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk görüldü. Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Haftanın ilk iş günü saat 08.30 itibariyle, kentte trafik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik yoğunluk haritasında yüzde 72 olarak belirtildi. (DHA)