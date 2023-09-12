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İstanbul’da okul servislerine denetim

Ataşehir’de 2023- 2024 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servislere yönelik denetimler sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2023 – 2024 eğitim ve öğretim yılının ikinci günün de denetimlerine devam ediyor. Atatürk Bulvarı’nda yapılan denetimlerde öğrenci servisleri tek tek durduruldu. Sürücülerin evrakları kontrol edilirken,  öğrenci servislerine giren ekipler öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol ederek, uyarılarda bulundu.

Servis şoförü Can Gündeş Okullar açıldı, trafik yoğun. Güzel bir sezon diliyoruz herkese” diye konuştu.

(DHA)

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