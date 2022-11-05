İstanbul’da okul çevrelerinde polis denetimleri sıklaştırıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 39 ilçede okul çevrelerinde aldıkları koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri sayesinde öğrencilerin güvenle eğitim görmelerini sağlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan “Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet Tedbirlerinin Artırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü” kapsamında, polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

İstanbul polisince protokol kapsamında kent genelinde bulunan 2 bin 695 okul un bazılarına sabit personel, diğer okul lara da güvenli eğitim koordinasyon personeli görevlendirildi.

Kentteki 39 ilçede 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde göreve başlayan Mobil Okul Timleri (MOT) de denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasının ardından denetimlere başlayan ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale ederek okul çevrelerindeki huzur ortamını koruyor.

Okul çevrelerindeki 2 bin 284 metruk bina kontrol edildi

Bugüne kadar 2 bin 695 okul un tamamında ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü başta olmak üzere tüm ekiplerin destekleriyle denetim yapan ekipler, 31 Ekim’e kadar 221 bin 57 kişinin GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolünü yaptı. Bu sayede tespit edilen hakkında arama kaydı bulunan 1026 şüpheli yakalandı.

Uygulama kapsamında 2 bin 243 kişiye idari, 891 kişiye ise adli işlem yapılırken, 28 bin 941 umuma açık yer denetlendi. Bunlardan 35’ine işlem yapan polis ekipleri, okul çevrelerindeki 2 bin 284 metruk binayı da kontrol etti.

Denetimlerde 28 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 146 mermi, 16 kurusıkı tabanca, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 bin 878 paket kaçak sigara, 52 bin 990 tütün doldurulmuş makaron, tütün mamulleri, elektronik sigara ve malzemeleri ele geçirildi.

Ekipler ayrıca okul çevrelerinde 26 bin 650 aracın kontrolünü gerçekleştirirken, bunlardan 1728’ine, denetlenen 9 bin 957 okul servisinden ise 301’ne işlem yaptı.

Emniyet müdürleri okul ları ziyaret etti

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatları sonrası İstanbul’daki tüm okul ları il emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri de ziyaret ederek yerinde bilgi akışı sağlıyor.

Okul müdürleri ile birebir görüşen ve emniyet tedbirlerinin yanı sıra okul lara verilebilecek katkılar noktasında çalışma yürüten emniyet müdürleri, gelen istek ve talepler doğrultusunda bilgilendirici seminerler düzenliyor.

Görevli emniyet müdürleri, narkotik alanından siber suçlara, güvenli internet kullanımından arkadaş ilişkileri konusuna kadar bir çok alanda öğrencileri bilgilendirici seminerlere konusunda uzman polis memurları görevlendirerek öğrencilerin bilinçlenmesine katkı sağlıyor. (AA)