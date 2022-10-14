İstanbul’da minibüs kapısından sarkarak yolculuk

Güngören’de iki yolcu minibüsün kapısından sarkarak yolculuk yaptı. Yolculardan birinin elinde taşığı büyük poşetin zaman zaman yolda süründüğü gözlendi. O anlar trafikteki bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merter’de geçen çarşamba sabah saatlerinde bir minibüs şoförü aracına, tıka basa yolcu bindirdi. Minibüsün kapısı kapanmayınca şoför kapıyı açık bırakarak yoluna devam etti. Yolculardan ikisi kapıdan sarkarken, minibüsten düşmemek için çaba gösterdi. Bir yolcunun elindeki poşeti de dışarı sarkıttığı, büyük boy plastik torbanın yola süründüğü dikkat çekti.

Minibüs şoförünün ve yolcuların hayatlarını ve trafiği tehlikeye atan akıldışı görüntüsü, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)