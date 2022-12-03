İstanbul’da minibüs devrildi : 10 yaralı 

Eyüpsultan’da yağışlı havanın da etkisiyle havalimanına yolcu götüren servis minibüsü kaza yaptı. Kazada 2’si ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, Hasdal Kemerburgaz Yolu İstanbul Havalimanı istikametinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Şoför Bayram Sarıkaya, 9 turist yolcu ile Kemerburgaz yolunda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarına devrilen minibüsteki yolcular ve sürücü yaralandı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile çevre hastanelere sevk edildi. Kazada yaralananlardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle havalimanı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazanın nedeniyle ilgili polisin incelemesi sürüyor.

(DHA)