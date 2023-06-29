İstanbul’da metruk binalarda korku saçanlara baskın

Pendik’te 2016 yılında yapımına başlanan ve inşaatı tamamlanamayan 2 bina, iddiaya göre madde bağımlıların yaşadığı bir alana dönüştü. Mahalle sakinleri, metruk binalarda yaşayan kimliği belirsiz kişilerden rahatsız olduklarını belirtirken, binalarında bu nedenle hırsızlık olaylarının da olduğunu söyledi. Polis şikayetler üzerine binalara baskın yaptı.

Pendik, Yayalar Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi üzerinde 2 bloktan oluşan 11 katlı binaların yapımına 2016 yılında başlandı. 2019 yılında ise binaların inşaatı durduruldu. Fakat bir süre sonra iddiaya göre, bu metruk binalarda madde bağımlıları yaşamaya başladı. Tamamlanamayan binaların demirleri ve tesisat malzemeleri çalındı. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre metruk binalarda yaşayan ve binalara girip çıkan kimliği belirsiz kişiler, çevre binalara girerek hırsızlık yapmaya başladı. Cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kimliği belirsiz kişilerin çevre binaların bahçe duvarında yürüdükten sonra bahçeye atladığı, binaya giren bir şüphelinin içerideki bisikleti alarak uzaklaştığı, kimliği belirsiz başka kişilerin ise binadan aldığı malzemeleri yüklenerek gözden kaybolduğu görüldü.

POLİS BİNAYA BASKIN YAPTI

Silahlı çatışmanın da yaşandığını söyleyen mahalle sakinleri bu durumdan oldukça tedirgin olduklarını belirterek konuyla ilgili yetkililerden yardım istedi. Yaşanan olaylarla ilgili inceleme başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inşaat halindeki binalara girerek şok baskınlar düzenledi. Yapılan operasyonda binada bulunan bir madde bağımlısı yakalanarak polis merkezine götürüldü.

“BURAYI SAHİPSİZ BULUP YERLEŞTİLER”

Mahalle sakini Sefa Yılmaz, “Ben 9 yıldır burada oturuyorum. Binanın yapımı belirli bir aşamaya geldikten sonra son 2 yıldır, hatta 3 yıl olmuştur, esrar satışı gözümüzün önünde oluyor. Arkadaki bloklarda oturuyoruz biz. Silahlar atılıyor sürekli. İnsanlar kaçırılıyor, çığlık bağırış sesleri, dövülme sesleri geliyor. Binamıza 2 gün önce hırsız girdi. Kapılarımız sürekli zorlanıyor.” dedi.

Tamamlanamayan binada daire sahibi Ekrem Üngör, “2016’da müteahhit ile sözleşme imzalandı. Bütün Pendik bölgesindeki sahipsiz kişiler ve uyuşturucu kullananlar bu bölgede. Çatıyı söküp çaldılar, demirleri çaldılar. Hem de burayı sahipsiz bulup yerleşmişler. Herkes berbat durumda. Mahalle sakinleri korkuyor. Kadınlar geliyor buraya. Geçen çatışma oldu, silah sesleri geldi. Bir sene önce yukarıda birisi intihar etti. Mahkemeyi bekliyorum 10 sene mi, 15 sene mi sürer belli değil” diye konuştu.

Mahalle sakini Mükerrem Ayna, “Karşı binamızda giren çıkan belli değil. Kadınlar da var, çocuklar da var. Biz rahatsız oluyoruz. Zorla oturuyoruz. Çıkıyorlar binanın camlarına oturuyorlar. Sallandırıyorlar ayaklarını aşağıya. Rahatsız oluyoruz yani. Korkuyoruz, silah patlayınca korkulmaz mı. Televizyonda izliyoruz hep camdan içeri girmiş vurulmuş çocuklar. Çok kötü bir durum burası” dedi.

(DHA)