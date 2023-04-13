İstanbul’da metruk bina araçların üzerine çöktü
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İstanbul’da metruk bina araçların üzerine çöktü

Güngören’de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Sanayii Mahallesi Malazgirt Caddesi’ndeki yenileme çalışmaları kapsamında boşaltılan bir bina çöktü. Binanın önünde park halindeki 4 araç da kısmen enkaz altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, enkaz altındaki araçtan yaralı bir kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ekiplerin enkaz altında kalan olup olmadığı yönündeki çalışmaları sürüyor.

(AA)
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