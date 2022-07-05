İstanbul’da maymun şaşkınlığı: Görenler gözlerine inanamadı
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İstanbul’da maymun şaşkınlığı: Görenler gözlerine inanamadı

Bağcılar’da ağaçlarda gezen maymunu görenler şaşkına döndü. Maymun belediye ekipleri tarafından yakalandı.

Bağcılar’da ağaçlarda bir maymun gezdiğini gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Maymunu yakalamaya çalışan vatandaşların çabası boşa çıkınca belediye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından maymunu uyuşturucu iğne ile bayıltarak yakaladı.

Maymunun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi. (İHA)

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