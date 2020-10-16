İstanbul’da maganda dehşeti! Motosikletli sürücüye dehşeti yaşattı

Kağıthane’de yol verme tartışması nedeniyle otomobil sürücüsü motosiklet sürücüsünün önünü kesip, kaskını alarak tokat attı. Tehditler savurup ortalığı birbirine katan trafik magandası kavgayı ayırmayı çalışanları da silah kullanmakla tehdit etti. Yaşanan o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

ÖNÜNÜ KESTİ, KASKINI ALIP TOKATLADI!

Olay, Kağıthane, Cendere Caddesi’nde Salı günü saat 09.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, caddede giden otomobil sürücüsü ile motosikletli arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünün önünü keserek aracını durdurdu. Motosiklet sürücüsünün kaskını alan otomobil sürücüsü, hakaret ve küfür etmeye başladı. Bununla da yetinmeyen öfkeli sürücü, ‘Gel barışalım’ dediği motosiklet sürücüsünün bir anlık boşluğundan faydalanarak, ona tokat attı. Motosiklet sürücüsünün kaskını alan ve tokatlayan öfkeli sürücünün, çevredeki vatandaşların ‘polisi arayın, karakola gidelim’ demesi üzerine aracından silahını almaya teşebbüs ettiği görüldü. Bunun üzerine çevredekiler sağa sola kaçışırken motosiklet sürücüsü de motosiklet ve kaskını bırakarak kaçmaya başladı. Bunu gören trafik magandası, motosiklet sürücüsünü kovalamaya başladı ancak yakalayamadı. Motosiklet sürücüsünün kaçmasıyla bu kez otomobilinin arkasındaki kamyonet sürücüsüne yöneldi. Kamyonet sürücüsüne de tehditler savurmayı ihmal etmeyen maganda, çevredeki vatandaşların uğraşıyla zorla aracına bindirildi. Yaşanan o anlar ise kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

TRAFİK AKSADI, VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Kağıthane’nin en işlek caddelerinden biri olan Cendere Caddesi’nde yaklaşık yarım saat süren kavga nedeniyle trafik akışı da aksadı. Otomobilini trafik ışıklarına park eden kişi, sabah işlerine gitmek isteyen vatandaşların tepkisine neden oldu.