İstanbul’da liseliler sokakta kavga etti 

Kartal’da lise öğrencileri arasında kavga çıktı. Öğrencilerin okul çıkışında dakikalar süren kavgası, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Orta Mahalle’de geçtiğimiz cuma günü, bir grup lise öğrencisi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Ara sokakta toplanan liseli gençler, yumruk ve tekmelerle kavga etti. Dakikalarca kavga eden öğrenciler, arkadaşlarının araya girmesiyle ayrıldı.

Öğrencilerin sokak ortasındaki kavgası, bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)