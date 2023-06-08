İstanbul’da korkutan olay: Bir kadın seyir halindeki araçtan yola atıldı
Haberler Gündem

İstanbul’da korkutan olay: Bir kadın seyir halindeki araçtan yola atıldı

Avcılar’da seyir halindeki hafif ticari araç bir sokağa girdiği sırada kapısı açılarak içerisinden bir kadın yola atıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar Tahtakale Mahallesi’nde önceki gün bir sokağa giren hafif ticari araç bir anda durdu. Aracın arka kapısı açılarak içinden bir kadın yola atıldı. Birkaç saniye sonra araç yoluna devam etti. Olayı gören mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Daha sonra emniyete götürülen kadının üstünden kimlik çıkmadı. Yaralı kadın kimseden şikâyetçi olmazken, yola atıldığı anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.  (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Bu tuzağa düşmeyin: Beş bin kişi mağdur oldu!

Bu tuzağa düşmeyin: Beş bin kişi mağdur oldu!

Denizde erkek cesedi bulundu

Denizde erkek cesedi bulundu

Acı haber: 1 asker şehit oldu

Acı haber: 1 asker şehit oldu

İstanbul’da korkutan olay: Bir kadın seyir halindeki araçtan yola atıldı
Gündem