İstanbul’da korkunç manzara: At keserken yakalandılar

Sultangazi’de boş bir arazide kaçak kesim yapıldığı ihbarını alan zabıta ekipleri, polis ile birlikte ihbarın yapıldığı adrese baskın yaptı. Baskın sırasında 2 kişi tarafından bir atın kesildiği ve çuvallara konulduğunu gören ekipler, şaşkınlık yaşadı. 1’i yabancı uyruklu 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. At etleri ise, imha edildi.

Olay, 23 Aralık Cuma günü gece saatlerinde Merkez Habibler Mahallesi’nde yaşandı. Boş bir arazide kaçak kesim yapıldığı ihbarı üzerine Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler harekete geçti. İhbarın yapıldığı adrese polis ile birlikte baskın yapan ekipler, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Ekipler, boş arazide bulunan biri Moğolistan uyruklu iki kişinin, bir atı kestikleri ve etlerin çuvallara doldurularak, araca yüklediklerini gördü.

Baskında iki kişi gözaltına alınarak, polis merkezi amirliğine götürüldü. Etler ise, kazılan bir çukura gömüldü. Etlerin üzerine kireç döken ekipler, çukuru kapattı. (DHA)