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İstanbul’da korkunç kaza! Yaralı polisler var

Beşiktaş TEM Otoyolu FSM Köprüsü istikametinde sivil polis aracı yol ayrımında sabit bekleyen trafik polisi aracına arkadan çarptı. Kazada 3 polis yaralanırken, trafik polisi aracı bariyerlerin altına girdi.

FOTO: DHA

Kaza TEM Otoyolu FSM Köprüsü istikameti Etiler yol ayrımından saat 12.30 sıralarından meydana geldi.

Sivil trafik polis aracını kullanan polis, Etiler yol ayrımına geldiğinden o sırada ayrımda sabit bekleyen trafik polisi aracını fark etmedi. Sivil polis aracı,  trafik polisi otomobiline arkadan çarptı.

FOTO: DHA

Sivil polis aracı, trafik polisi otomobilini bariyerlerin altına sürükledi, trafik polis aracı bariyerlerin altına girdi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

FOTO: DHA

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 trafik polisi ve  biri de sivil polis aracında bulunan toplam 3 yaralı polisi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı.

Yaralı polislerin hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilirken kaza yapan araçlar olay yerinde kaldırıldı. (DHA)

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