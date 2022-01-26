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İstanbul’da kepçe suya gömüldü, operatör hayatını kaybetti

Ataşehir’de inşaat alanında iş makinası, buz tutan su birikintisine düştü. Suya gömülen iş makinesinin operatörü Kadir Yaşar’ın (61) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Ataşehir’de inşaat alanında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İş makinası operatörü Kadir Yaşar, inşaat alanında aracı hareket ettirdi. İş makinası, buz tutan su birikintisine düşerek, devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri işçiyi bulmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucunda  Kadir Yaşar’ın (61) cansız bedenine ulaşıldı. (DHA)

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