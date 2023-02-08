İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentin birçok ilçesinde tipi şeklinde etkili oluyor.

Anadolu Yakası’nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Ümraniye, Beykoz, Pendik, Kartal, Maltepe ve Sancaktepe’de yer yer tipi şeklinde devam ediyor.

TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu’nda etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sürücüler kontrollü ilerliyor. Karla kaplanan bazı ara yollarda da sürücüler ilerlemekte zorluk çekiyor.

Kar küreme araçları biriken karları temizlemek için TEM Otoyolu’nda çalışma yapıyor.

– Tuzlama çalışmaları devam ediyor

Avrupa Yakası’nda Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Başakşehir, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Fatih, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Kağıthane’de de kar yağışı aralıklı olarak etkisini sürdürüyor.

Ana arterlerin açık olduğu bölgelerde bazı ara yolların beyaz örtüyle kaplandığı görüldü. Trafik akışında sorun yaşanmazken, belediye ekipleri de tuzlama çalışmalarına devam ediyor. (AA)