İstanbul’da kar etkisini artırmaya başladı

İstanbul’da kent genelinde karla karışık yağmur yağarken Avrupa ve Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde de kar etkili oluyor. Aralıklarla yer yer gök gürültülü şimşekli olmak üzere çarşamba akşamına kadar kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

TEM ve D-100 kara yolunda yağış nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ilerlerken Avrupa Yakası’nda Arnavutköy, Beylikdüzü, Beşiktaş, Kağıthane, Beyoğlu, Fatih, Bahçelievler ve Bakırköy’de kar, aralıklı olarak devam ediyor.

Anadolu Yakası’nda da Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Kartal, Pendik, Maltepe ve Tuzla’nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Şehir içinde de çatılar ve kaldırımlar yer yer karla kaplandı.

ÇARŞAMBA AKŞAMINA KADAR KAR YAĞIŞLARININ DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

İstanbul’da Karadeniz üzerinden gelen Deniz Efekti Kar (DEK) kütlelerinin etkili olacağı belirtildi. Aralıklarla yer yer gök gürültülü şimşekli olmak üzere çarşamba akşamına kadar kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

“LÜTFEN ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYALIM”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sabah erken saatlerde, sosyal medya hesabından sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı ve “Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul’da olumsuz hava koşulları, buzlanma ve don olayları etkisini sürdürüyor. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Motokuryelerin trafiğe çıkış kısıtlaması da devam ediyor” açıklamasını yaptı. (ANKA)