İstanbul’da kar alarmı! Giriş ve çıkışlar kısıtlandı, uçuşlar durduruldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Trakya istikametinden İstanbul’a araç girişlerinin durdurulduğunu açıkladı. Yerlikaya, “Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar; yarın 08.00’e kadar durdurulmuştur” kararını duyurdu. Tipi şeklinde yağan kar saat 16:30 itibariyle İstanbul’un Avrupa yakasında yeniden etkili olmaya başladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir” açıklamasını yaptı.

Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Kıymetli Sürücüler, İkinci bir duyuruya kadar; Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur.” dedi.

KARAYOLLARI: İSTANBUL YÖNÜNE ULAŞIM DURDURULDU

Karayolları Genel Müdürlüğü, “Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşım, Sakarya’dan (İzmit ve İstanbul istikametine) itibaren tüm araçlar için durdurulmuştur. Kocaeli’nden ise yalnız ağır taşıt trafiği (İstanbul yönündeki TIR trafiği) durdurulmuştur. Yalova’dan İstanbul ve İzmir istikametindeki ulaşım tüm araçlar için durdurulmuştur” açıklamasını yaptı.

AVM’LER 19.30’DA KAPATILACAK

Yerlikaya kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM’lerin de bu akşam 19.30’da kapatılacağını duyurdu.

“TÜM CEP OTOGARLARINDAKİ ÇIKIŞLAR DURDURULDU”

Vali Yerlikaya, “Kıymetli hemşehrilerim; ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar; yarın (salı) 08.00’e kadar durdurulmuştur” kararını duyurdu.

AVRUPA YAKASINDA KAR YENİDEN ETKİLİ OLUYOR

Tipi şeklinde yağan kar saat 16:30 itibariyle İstanbul’un Avrupa yakasında etkili olmaya başladı. Görüntüler SÖZCÜ kamerası tarafından saat 16:30 sıralarında TEM Metris Kavşağı civarında çekildi.

Kentte şehir içinde yollar açık görünüyor, ancak TEM Mahmutbey kesimi ve Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Havalimanı kesiminde yoğunluk yaşanıyor.

Bu bölgede yer yer trafik adım adım ilerliyor. İBB Trafik uygulamasına göre kentte 16:30 itibariyle yoğunluk yüzde 60 civarında.

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA ÇATIDA ÇÖKME

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul Havalimanı’nda Turkish Cargo’ya hizmet sunan tesisimizin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana gelmiştir. Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir” dedi.