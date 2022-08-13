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İstanbul’da kafede kadın cinayeti

Kadıköy’de Mihriban Arduç kafede silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Olay saat 00.00 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mahallesindeki kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye, Mihriban Arduç (63) kafeye gelen Hakan Asilkan (63) tarafından silahla vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koşarken, saldırgan Hakan Asilkan olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde yatan Mihriban Arduç, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı araştırmalarda, olay yerinde altı adet mermi kovanı buldu.

Şüpheli Hakan Asilkanın kafeye gelişi ve kadını  vurduktan sonra çevredekilerin panikle etrafa bakarken olay yerinden yürüyerek uzaklaşması  güvenlik kamerasına yansıdı. Cinayetin nedeni araştırılırken polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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