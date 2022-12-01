İstanbul’da kaçak tütün operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul merkezli iki ilçede eş zamanlı yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL kaçak tütün mamulleri ele geçirildi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kaçak tütün mamullerini Türkiye’ye yasa dışı yollardan getirip, piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. 29 Kasım’da İstanbul merkezli iki ilde belirlenen 20 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon yapılan adreslerde piyasa değeri 5 milyon lira olduğu tahmin edilen 81 bin 844 puro, 11 bin 53 paket kaçak sigara, 335 bin 700 kaçak sigara nargile makinesi, 214 kilo 850 gram sigara tütünü, 4 bin 212 paket elektronik sigara tütünü, 92 kilogram pipo tütünü, sigara kağıtları, boş puro kutuları ile kaçak etiketler ele geçirildi. Operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si adli makamlarca serbest bırakılırken, 6’sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 4’ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (ANKA)