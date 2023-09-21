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İstanbul’da kaçak botoks ilacı operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda 3 milyon 500 bin TL değerinde botoks ilacı ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’da İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilaçlarla meydana gelen kamu zararının engellenmesine ve halk sağlığının korunması amacıyla 6 Eylül’de operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

3 MİLYON 500 BİN TL DEĞERİNDE BOTOKS İLACI ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramalarda ise 3 milyon 500 bin TL değerinde 724 adet satışa hazır halde ve kutulama aşamasında botoks ilacı, 257 adet botoks maddesi, 153 adet dolgu maddesi, 63 adet dolgu maddesini eriten madde, 8 adet yüz dolgu ilacı, 23 adet anestezi kremi, 100 adet basıma hazır halde boş ilaç kutusu, 200 adet kullanım kılavuzu, 60 adet prospektüs, 8 poşet flakon kapağı, 20 sayfa etiket, 1 medikal zımba, 1 medikal çekiç, 1 tabanca, 1 kurusıkıdan bozma tabanca, 1 şarjör, 7 fişek ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından 7 Eylül’de sevk edildikleri adli makamlarca haklarında adli kontrol hükümleri uygulandı.

(ANKA)

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