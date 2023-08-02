İstanbul’da iş merkezinde yangın: 9 kişi kurtarıldı

Bayramapaşa’da 4 katlı iş merkezinde çıkan yangında mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı. Yangında müdahale eden 4 itfaiyeci dumandan etkilendi.

Yangın saat 09.30 sıralarında Şehit Sadullah Balkan Sokak’ta bulunan 4 katlı iş merkezinin bodrum katında bulunan ve reklam panosu yapıldığı belirtilen bir iş yerinde çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın bir anda büyüdü. Bodrum katlarda mahsur kalanlar bulunduğu ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yoğun müdahalesi sonucu 9 kişi kurtarıldı. Yangına müdahale eden 4 itfaiye eri de dumandan etkilendi.

Kurtarılanlara ve itfaiyecilere ilk müdahale olay yerindeki ambulanslarda yapıldı. Bodrum kattaki duman tahliyesi sürerken itfaiyenin de yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemesi sürüyor.

(DHA)