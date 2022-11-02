Haberler Gündem

İstanbul’da inşaat kazısında iskeletler bulundu

Büyükçekmece’de bir inşaat alanında yapılan kazı sırasında 4 ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi’nde bir site inşaatı alanında kazı çalışması yapan kepçe operatörü Engin Yavuz ve işçi Veysel Araç, toprak altında insan kemiklerine rastladı.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık 1 metre toprak altına gömülü vaziyette olan alanda kazı çalışmalarına başladı.

Savcılık nezaretinde yürütülen çalışmalarda, 4 insana ait olduğu belirlenen kemiklerin yanı sıra 1900’lü yıllara ait olduğu belirtilen metal paralar bulundu.

Eski bir mezarlık olduğu değerlendirilen alanla ilgili polisin çalışması sürüyor. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Öğrencisinin boğazını sıkan öğretmen açığa alındı

Öğrencisinin boğazını sıkan öğretmen açığa alındı

Erzurum’da yüksekten düşen genç kız öldü

Erzurum’da yüksekten düşen genç kız öldü

Askere gitmeye hazırlanan genç trafik kazasında yaşamını yitirdi

Askere gitmeye hazırlanan genç trafik kazasında yaşamını yitirdi

İstanbul’da inşaat kazısında iskeletler bulundu
Gündem