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İstanbul’da inşaat kazısı sırasında lahit bulundu

Büyükçekmece’de bir inşaatın temel kazısı sırasında lahit olduğu belirtilen mezar bulundu.

Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yıkılan apartmanın, yeniden inşaatı için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sırasında tarihi mezara rastlandı. İçinde insana ait kemiklerin olduğu ve içi oyulmuş taştan yapılan mezarın lahit olduğu anlaşıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, inşaat çevresinde emniyet şeridi çekerek çalışmaları tamamen durdurdu. Proje sahibi ve müteahhit ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polisin konu ile ilgili çalışmaları sürerken, bulunan mezarın uzmanlar tarafından inceleneceği öğrenildi.

(DHA)

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