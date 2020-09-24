İstanbul’da hissedilen deprem meydana geldi
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İstanbul’da hissedilen deprem meydana geldi

İstanbul’da hissedilen deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

İSTANBUL VALİLİĞİ: DEPREM KAYNAKLI HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK ŞU ANA KADAR BİLDİRİLMEMİŞTİR

İstanbul Valiliği’nden depremle ilgili yapılan açıklamada, “AFAD Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 16.38 Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul’da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. İstanbul, Tekirdağ/ Marmaraereğlisi ve hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun.” denildi.

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İstanbul’da hissedilen deprem meydana geldi
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