Haberler Gündem

İstanbul’da hastanenin güvenlik görevlisi darp edildi

Pendik’te bir hastanenin acil servisinde güvenlik görevlisini darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakılırken diğer zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Nedim A. ile hasta yakınları arasında henüz bilinmeyen nedenle arbede yaşandı.

Hastanede “beyaz kod” verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen polis, hasta yakını Ercan B. ile Muhammed G’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Muhammed G. sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken Ercan B’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik görevlisinin darbedilmesi, hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Köpek öldürdüğü iddia edilen sanığın cezası belli oldu

Köpek öldürdüğü iddia edilen sanığın cezası belli oldu

Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı Abbasi ile görüştü

Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı Abbasi ile görüştü

Deprem bölgesindeki 4 ilde eğitim kademeli olarak başlıyor

Deprem bölgesindeki 4 ilde eğitim kademeli olarak başlıyor

İstanbul’da hastanenin güvenlik görevlisi darp edildi
Gündem