Üsküdar’da hastane yangınında bir kişi öldü

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çıkan yangında, kritik durumdaki 15 hastamız olmak üzere, diğer servislerde tedavi gören toplam 109 hastamız tedbir amacıyla civardaki hastanelere nakledilmiştir. Bu esnada ağır durumda olan bir yoğun bakım hastamız maalesef vefat etmiştir” denildi.

Üsküdar’da bulunan Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gece yangın çıktı.

Yangın söndürülürken İstanbul Valiliği’nden açıklama yapıldı. Açıklamada şu bilgiler verildi:

“Bu gece saat 02.50 sıralarında İstanbul Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Bloğunda bilinmeyen bir nedenle ani bir yangın çıkmıştır. Ameliyathanelerin bulunduğu altıncı katta başlayan yangına, itfaiye ekipleri tarafından hemen müdahale edilmiştir. İlk etapta Yoğun Bakım Servisi’nde bulunan kritik durumdaki 15 hastamız olmak üzere, diğer servislerde tedavi gören toplam 109 hastamız tedbir amacıyla civardaki hastanelere nakledilmiştir. Bu esnada ağır durumda olan bir yoğun bakım hastamız maalesef vefat etmiştir. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 4’ü sağlık, 6’sı itfaiye görevlisi olmak üzere 10 personel tedavi ve gözetim altına alınmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır”

(DHA)