İstanbul’da hafriyat kamyonunun damperi üst geçide çarptı

Sultanbeyli TEM Otoyolu Edirne İstikametinde hafriyat kamyonunun açık unutulan damperi üst geçide çarptı. O anlar kamyonun hemen arkasında ilerleyen bir araçtakiler tarafından görüntülendi. Üst geçitte yayaların olduğu sırada gerçekleşen kaza korkuya neden oldu. Kaza nedeniyle trafik de felç oldu.

Kaza saat 12.30 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki hafriyat kamyonunun açık unutulan damperi üst geçide çarptı. Hafriyat kamyonunun ön kısmı ilerlemeye devam ederken, damper üst geçide asılı kaldı. O anlar kamyonun hemen arkasında ilerleyen bir araçtakiler tarafından görüntülendi. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Hafriyat kamyonunun damperi emniyet şeridine alındıktan sonra yolda temizleme çalışması yapıldı.

(DHA)