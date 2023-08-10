İstanbul’da günlük kiralık dairede öldürüldü

Bahçelievler’de Muhterem Perçikli (19) tarafından günlük kiralanan daireye götürülüp öldürülen ve cesedi apartman boşluğunda bulunan Murat Arpapay (57) ‘ın ölüm nedeni Adli Tıp raporuyla ortaya çıktı.

Evinde sakladığı paraları çalmak için plan yapan şüphelilerin, Arpapay’ın vücuduna kimyasal sıvı enjekte ederek öldürdükleri belirlendi. Arpapay (57)’ın öldürülmesiyle ilgili şüphelilerden Muhterem Perçikli ve Serpil Demir tutuklanırken, paraları alan Ersen Başak, cinayeti işleyen Doğan Sarıyıldız ile Fatih Erginoğlu’nun ise yurt dışına kaçtıkları belirlendi.

Olay, 27 Temmuzda 09.30da Şirinevler Mahallesinde meydana geldi. Bir apartmanın havalandırma boşluğunda erkek cesedi bulanlar polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler herhangi bir bıçak ya da silah yarası olmayan cesedin Murat Arpapaya ait olduğunu belirledi. Arpapayın cesedi, şüpheli ölüm olarak değerlendirilerek Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Burada yapılan otopsinin ardından çıkan raporda, Arpapayın vücuduna sıvı enjekte edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

POLİS GÜVENLİK KAMERALARINDAN ŞÜPHELİLERİ TESPİT ETTİ

Raporun ardından polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda Arpapayın cesedinin bulunduğu apartmanda oturmadığı ancak olaydan bir gün önce Muhterem Perçikli isimli kadınla beraber binadaki günlük kiralık dairede kaldığı belirlendi. Daireye giren çıkan kişileri araştıran polis aynı gün Serpil Demir, Doğan Sarıyıldızın Fatih Erginoğlunun da aynı eve girdiğini, bu kişilerden Muhterem Perçiklinin aynı gün saat 21.20de evden ayrıldığını diğer 3 kişinin ise sabah saat 04.00da binadan çıktıklarını belirledi. Ekipler, şüphelilerden Muhterem Perçikli ile Serpil Demiri yakalayarak gözaltına alındı.

CİNAYETİ ARPAPAYIN EVİNDE SAKLADIĞI PARALAR İÇİN İŞLEMİŞLER

İşlemleri için emniyete götürülen Perçikli ve Demir ifadelerinde yaşananları itiraf etti. Şüphelilerin polise verdikleri ifadeye göre; Murat Arpapay sosyal medyadan tanıştığı, daha sonra yüzyüze de görüştüğü Ersen Başaka uzun yıllar İngilterede yaşadığını, Türkiyeye döndükten sonra geçimini ailesinin İngiltereden gönderdiği parayla sağladığını söyledi. Arpapayın paralarını evde sakladığını öğrenen Başak, paraları alabilmek için bir plan yaptı ve Muhterem Perçikli ile Serpil Demirden yardım istedi. Plana göre Muhterem Perçikli ile Serpil Demir Ersen Başaka ait kafeye gidecek, burada oturan Murat Arpapay ile tanışacaktı. Planı uygulayan şüphelilerden Muhterem Perçikli, tanıştığı Murat Arpapay ile önce arkadaş sonra da sevgili oldu.

YURT DIŞINA KAÇTILAR

Olay günü Muhterem Perçikli, Murat Arpapayla tuttuğu günlük kiralık daireye gitti. Kısa bir süre sonra Serpil Demir, Doğan Sarıyıldız ve Fatih Erginoğlu da aynı daireye gitti. Burada Arpapayın ellerini bağlayan 3 şüpheli daha sonra iğneyle Arpapayın vücuduna kimyasal sıvı enjekte ederek öldürdü. Şüpheliler, Arpapayın cesedini binanın havalandırma boşluğuna bırakarak olay yerinden ayrıldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Daha sonra Arpapayın evine giren Ersen Başak, evdeki paraları alıp Gürcistana, cinayeti işleyen Doğan Sarıyıldız ile Fatih Erginoğlu ise Kıbrısa kaçtı. Olaydan sonra gözaltına alınan Serpil Demir ile Muhterem Perçikli ise işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(DHA)