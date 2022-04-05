İstanbul’da gölde çürümüş ceset bulundu
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İstanbul’da gölde çürümüş ceset bulundu

Avcılar’da Küçükçekmece Gölü kıyısında erkek cesedi bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ilkbahar aylarına girilmesi nedeniyle sinek ilaçlaması yapmak üzere Firuzköy Mahallesine geldi. Karada ve suda gidebilen amfibi araçla göl kıyısında ilaçlama yapmaya başlayan ekipler saat 10.30 sıralarında bataklık alanda erkek cesedi bulunca polise haber verdi. Savcının talimatı ile ceset çıkarılarak gerekli inceleme ve otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Cesedin kime ait olduğu ve ne zamandan bu yana burada bulunduğuna ilişkin araştırmalara devam ediliyor. (DHA)

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